معرض القاهرة الدولي للكتاب.. مصادر تكشف أبرز ضيوف النسخة 53

كتب- مصراوي:

قالت مصادر بوزارة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، سوف يستضيف في دورته الثالثة والخمسون والتي ستفتح أبوابها للجمهور يوم ٢٧ يناير الجاري عددًا من ألمع نجوم الثقافة والفكر في مصر والدول العربية.

وأشارت المصادر، إلى أن أبرز الضيوف سيكون الشيخة بدور القاسمي من الإمارات، والدكتور محمد المالك رئيس منظمة العالم الإسلامي "إيسسكو"، والمترجم سمير جريس.

كما سيكون من أهم الحضور الكاتبة الكبيرة جوخة الحارثي أول شخصية عربية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية عن روايتها سيدات القمر، والكاتبة اللبنانية الكبيرة هدى بركات الحاصلة على جائزة البوكر، والدكتور أحمد عكاشة عالم النفس الكبير، والكاتب إبراهيم عيسى، وغيرهم.

جدير بالذكر أن خطوات حجز تذاكر زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 ستكون كالتالي:

1 - يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ‏www.cairobookfair.gebo.gov.eg.

2 - قم بالضغط على زر "احصل على التذاكر الآن".

3 - أدخل عدد التذاكر المطلوب حجزها.

4 - ملئ البيانات المطلوبة للحصول على التذكرة اسمك ورقم الهاتف المحمول.

5 - اختار وسيلة السداد مناسبة لك "بطاقات بنكية أو كروت ميزة"، أو دفع نقدي عن طريق ( مصاري، أمان، بي، ممكن، أو باي) وعند السداد بالبطاقات البنكية أو كارت ميزة يتم إتباع الخطوات التالية:-

- ادخل رقم الكارت المكون من 16 خانة.

- ادخل تاريخ انتهاء الكارت شهر / سنة.

- ادخل رمز الأمان الـ 3 أرقام المدونين في ظهر الكارت بعد التأكيد يتم تحويلك لصفحة تأكيد الحجز مرفق بها التذكرة ويصلك رسالة نصية على رقم الهاتف الذي تم إدخاله عند التسجيل برابط التذكرة.

6- عند اختيار السداد بـ "مصاري / أمان / بي / ممكن / أو باي".

- تظهر لك صفحة بها رقم المدفوعة قم بحفظة ثم الضغط على الرجوع لمقدم الخدمة رقم المدفوعة في رسالة نصية من khales قم بالذهاب لأي نقاط هذه الشبكات.

- اطلب سداد خدمة معرض الكتاب، ادخل رقم المدفوعة، عند إتمام السداد تصلك رسالة نصية برابط تذكرتك لمعرض الكتاب علي رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله عند التسجيل.​