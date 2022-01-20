وزيرة البيئة عن التغيرات المناخية: الخطر يداهم الجميع

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لعرض دور البورصة في المساهمة لمواجهة قضية التغيرات المناخية خاصة في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ وذلك بحضور وفد من قيادات ومسئولي البورصة المصرية.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، عن سعادتها باهتمام كافة الجهات بالدولة بموضوع التغيرات المناخية بل وسعيهم تجاه تبني أنشطة ومشروعات تتماشى مع التوجه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء منصة لتسويق مفوضات الكربون في مجملها فكرة جيدة سيتم دراستها وعمل مقترح بها يتم عرضه على المجلس الوطني للتغيرات المناخية لإبداء الرأي في إمكانية التنفيذ والبدء في هذه المنصة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تنامي وعي الشركات والجهات على مستوى العالم بضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على التخفيف من الانبعاثات الكربونية لمواجهة التغيرات المناخية التي باتت تأثيراتها جلية أمام أعين الجميع مما يتطلب تضافر الجميع لمواجهة تلك المشكلة التي يتعرض لها العالم بأثره سواء دول متقدمة أو نامية فالكل أصبح أمام المسئولية والخطر يداهم الجميع.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد على تطلع البورصة إلى تنفيذ عدد من الأدوار والمسئوليات للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية خاصة في ظل احتياج كافة الدول إلى إيجاد حلول وطرق لتمويل المشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، حيث استعرض رغبته في تنفيذ منصة يمكن من خلالها تسويق خفوضات الكربون الناتجة من تنفيذ مشروعات تحت آليات أسواق الكربون التي تمت الموافقة عليها تحت مظلة اتفاقية باريس.