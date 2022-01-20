طلبات مناقشة عامة وموافقات نهائية.. جدول أعمال النواب الأسبوع المقبل

06:00 ص الخميس 20 يناير 2022
طلبات مناقشة عامة وموافقات نهائية.. جدول أعمال النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب

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مصراوي

يعود مجلس النواب إلى جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات مناقشة عامة.

كما سيأخذ المجلس الموافقة النهائية على عدد 3 مشروعات قوانين وهي:

1)مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

2)مشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

3)مشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

وسيناقش المجلس تقرر اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وكذلك مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب.

مجلس النواب جدول أعمال النواب حنفي جبالي

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