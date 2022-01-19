للمرة الأولى.. رئيس كوريا الجنوبية يصل القاهرة في زيارة رسمية

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء الأربعاء، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، في زيارة هي الأولى لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ نحو 16 عاما.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الكوري الجنوبي، جولة محادثات قد تشهد توقيع اتفاقيات تجارية بين مصر وكوريا الجنوبية، ويناقشان التعاون في مجال السيارات الكهربائية، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، ومصادر الطاقة المتجددة.

وتأتي زيارة مون جيه إلى القاهرة، التي ستستمر حتى الجمعة، ضمن جولة زيارات في الشرق الأوسط شملت الإمارات والسعودية.

وقال السفير الكوري بالقاهرة، هونج جين ووك، إن الزيارة تأتي فى إطار اتفاق الشراكة التعاونية، التى تمت خلال مارس 2016 على هامش زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الكوري لمصر هدفها متابعة المشروعات القائمة، وأيضاً مناقشةالمشروعات المستقبلية بين البلدين .

‏وتابع جين ووك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل زيارة الرئيس الكوري إلى مصر، تعد العلاقات المصرية الكورية مستمرة،حيث أن الشعبين بينهما تواصل مستمر لافتا إلي أن الإعلام له دور فى استمرار العلاقات المصرية الكورية .

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