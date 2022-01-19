الإصابات عائلية.. مستشار الرئيس يكشف معلومة صادمة عن أوميكرون

08:46 م الأربعاء 19 يناير 2022
الإصابات عائلية.. مستشار الرئيس يكشف معلومة صادمة عن أوميكرون

الدكتور محمد عوض تاج الدين

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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤؤن الصحة، إن متحور أوميكرون أشد انتشارا على مستوى الإصابات، لكنه أقل على مستوى شدة الأعراض.

وأوضح خلال تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن المصاب بالمتحور بإمكانه نقل العدوى لنحو 14 شخصا، في حين كان بإمكان المصاب بمتحور دلتا نقل العدوى لنحو 6 أشخاص، فيما بإمكان المصاب بالانفلونزا نقل العدوى لشخصين أو ثلاثة على الأكثر، مشددا على أن الإصابات بالمتحور الجديد، عائلية.

وشدد على أن فترة الحضانة لمتحور أوميكرون أقل من فترة الحضانة للمتحورات الأخرى.

وأشار إلى أن أغلب الإصابات بفيروس كورونا تظهر عليها أعراض بسيطة وخاصة الجهاز التنفسي العلوي.

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