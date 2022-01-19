رئيس لجنة الصحة بالبرلمان يكشف الفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا- فيديو

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الفرق بين نزلة البرد والإنفلونزا.

وقال وزير الصحة الأسبق في فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الفرق بين نزلة البرد والإنفلونزا هو في نوع الفيروس، موضحًا أن الأثنين فيروسات تنفسية ولكن فيروس نزلة البرد فيروس تنفسي بسيط وأعراضه بسيطة وبيخف لوحده.

وتابع:"فيما يخص الإنفلونزا لها أنواع كثيرة جدًا، وفي منه فيروسات تصيب بحرارة شديدة وتكسير في الجسم ورشح شديد والتهاب في الحلق ومن الممكن تصيب عضلة القلب والعضلات وأي شي آخر، إذاً الإنفلونزا مرض للجسم ككل ولكن البرد في الجهاز التنفسي فقط".