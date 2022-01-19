"التموين" : بدء الأوكازيون الشتوي لمدة شهر في هذا الموعد
أ ش أ
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2022 اعتبارا من يوم 7 فبراير المقبل لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعان.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، الأربعاء، إلى أن القرار نص على ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، وإعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به البيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وحصول المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50%.
وقال إن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن والتاجر الذي يستخدمه لإحداث رواج في تجارته، مضيفا أنه كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد على 3500 محل، مؤكدا أنه لا يشمل محال بيع الملابس فقط، بل يضم محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.
وأشار كمال إلى أن الدكتور علي المصيلحى وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون، وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.
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