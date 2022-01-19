"التموين" : بدء الأوكازيون الشتوي لمدة شهر في هذا الموعد

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قرر وزير التموين والتجارة ‏الداخلية الدكتور علي المصيلحي بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ‏‏2022 اعتبارا من يوم 7 فبراير المقبل لمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعان.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، الأربعاء، إلى أن القرار نص على ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، وإعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به ‏البيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال، أن ‏الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وحصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50%.

وقال إن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن والتاجر الذي يستخدمه لإحداث رواج في تجارته، ‏مضيفا أنه كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏على 3500 محل، مؤكدا أنه لا يشمل محال بيع الملابس فقط، بل ‏يضم محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.

وأشار كمال إلى أن الدكتور علي المصيلحى وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون، وشدد على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏