"التموين" : بدء الأوكازيون الشتوي لمدة شهر في هذا الموعد

05:14 م الأربعاء 19 يناير 2022
"التموين" : بدء الأوكازيون الشتوي لمدة شهر في هذا الموعد

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أ ش أ

قرر وزير التموين والتجارة ‏الداخلية الدكتور علي المصيلحي بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ‏‏2022 اعتبارا من يوم 7 فبراير المقبل لمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعان.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، الأربعاء، إلى أن القرار نص على ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، وإعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به ‏البيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال، أن ‏الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وحصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50%.

وقال إن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن والتاجر الذي يستخدمه لإحداث رواج في تجارته، ‏مضيفا أنه كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏على 3500 محل، مؤكدا أنه لا يشمل محال بيع الملابس فقط، بل ‏يضم محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.

وأشار كمال إلى أن الدكتور علي المصيلحى وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون، وشدد على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏

هذا المحتوى من

Asha
علي المصيلحي الأوكازيون الشتوي وزارة التموين حركة التجارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تقليل الكثافات بالمدارس والمصالح.. توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا