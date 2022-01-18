طرح محلات وصيدلية بمشروع دار مصر للبيع بالمزاد

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، طرح 15 محلا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من ٢۳ مترا إلى ٤٦ مترا بالسوقين التجاريتين رقمي (۲ و ۳) بمشروع دار مصر القرنفل بالتجمع الأول بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 20 فبراير المقبل.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم طرح المحال والصيدلية لتوفير الخدمات لقاطني مشروع دار مصر القرنفل، وزيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة، موضحا أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.

وجاء نظام السداد على النحو التالي:

يتم يجرى شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، مقابل سداد مبلغ 299 جنيه لكل محل أو صيدلية، ويتم سداد تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

ويتم استكمال سداد نسبة 10% بجانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

كما يتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي وقدره 90% يتم سداده بإحدى الطريقتين، الأولى استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد، والثانية سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام ويمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد.