السيسي يعقد اجتماعا مهما لبحث إنشاء مصنع ضمادات طبية عالية الجودة

04:43 م الثلاثاء 18 يناير 2022
السيسي يعقد اجتماعا مهما لبحث إنشاء مصنع ضمادات طبية عالية الجودة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبدالسميع، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبدالمنعم عزمي، رئيس مجلس إدارة شركة PIL للضمادات الطبية.

وصرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الكندية، ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، وذلك للمساهمة في تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقاً على التصدير للخارج.

كما شهد الاجتماع عرض التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار.

وقد وجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع المهم وذلك باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر.

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