الإسكان تعلن موعد بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز في أكتوبر الجديدة

10:28 ص الثلاثاء 18 يناير 2022
الإسكان تعلن موعد بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز في أكتوبر الجديدة

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 23/1/2022، وحتى الخميس 17/3/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بالمجاورات (1 – 2 - 4)، للفائزين بالقرعة العلنية، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه على العملاء الفائزين بقطع الأراضي التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة لإنهاء إجراءات الاستلام.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 121 : 167، يوم الأحد 23/1/2022، والقطع من 168 : 213، يوم الإثنين 24/1/2022، والقطع من 214 : 265، يوم الثلاثاء 25/1/2022، والقطع من 266 : 303، يوم الأربعاء 26/1/2022، وتم تخصيص يوم الأحد 30/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 276 : 329، يوم الإثنين 31/1/2022، والقطع من 330 : 384، يوم الثلاثاء 1/2/2022، والقطع من 385 : 430، يوم الأربعاء 2/2/2022، والقطع من 431 : 480، يوم الخميس 3/2/2022، والقطع من 481 : 529، يوم الأحد 6/2/2022، والقطع من 530 : 584، يوم الإثنين 7/2/2022، والقطع من 585 : 643، يوم الثلاثاء 8/2/2022، والقطع من 644 : 679، يوم الأربعاء 9/2/2022، والقطع من 680 : 721، يوم الخميس 10/2/2022، كما تم تخصيص يوم الأحد 13/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 266 : 307، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 308 : 349، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 350 : 398، يوم الأربعاء 16/2/2022، والقطع من 399 : 443، يوم الخميس 17/2/2022، والقطع من 444 : 490، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من 491 : 532، يوم الإثنين 21/2/2022، والقطع من 533 : 577، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 578 : 618، يوم الأربعاء 23/2/2022، والقطع من 619 : 662، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 663 : 696، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 697 : 752، يوم الإثنين 28/2/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 1/3/2022 : الخميس 3/3/2022، ومن الأحد 13/3/2022 : الخميس 17/3/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.

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