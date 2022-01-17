حالة الطقس.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء البرد وظاهرة جديدة لمدة 24 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض حتى بداية الأسبوع المقبل، حيث تستمر الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا في تأثيرها على حالة الطقس بمصر.

وأضافت غانم لمصراوي، أن حالة الطقس خلال ساعات النهار بارد على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، شديد البرودة على كافة الأنحاء ليلا، ويصل لحد الصقيع على مناطق من سيناء، كما تتكون الثلوج هنا.

وتابعت: "يوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وتقل كلما توغلنا إلى الداخل، وهي أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية:.

وأكدت أنه يوجد نشاط للرياح يساعد على الإحساس بمزيد من انخفاض الحرارة، والتى تسجل 15 إلى 16 درجة على القاهرة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،أن غدا الثلاثاء تعود الشبورة المائية بشكل مؤقت على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية لذلك يجب توخي الحذر أثناء القيادة.

وحذرت غانم المواطنين بعدم تخفيف الملابس والقيادة بهدوء على الطرق، والابتعاد عن أكشاك الكهرباء واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.