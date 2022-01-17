وزيرة الثقافة تتفقد تجهيزات جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

04:04 م الإثنين 17 يناير 2022
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

تفقدت الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبصحبتها الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قاعة 5 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية والمخصصة لإقامة أنشطة الطفل للوقوف علي التجهيزات الملحقة بها.

وذلك عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأثنت عبد الدايم على مستوى التجهيزات والجهد المبذول من فريق العمل، وأكدت الاهتمام الخاص بكل ما يقدم للطفل بهذه الدورة، والتي ستشهد العديد من الخدمات المتطورة تقنيا وتنظيميا.

وأضافت: لأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

وذلك في ضوء اهتمام الدولة ورعايتها للنشء والأجيال الجديدة وذلك ضمن خطط تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وزيرة الثقافة جناح الطفل معرض القاهرة الدولي للكتاب إيناس عبد الدايم مركز مصر للمعارض

الخبر التالى:

بعد إقرار ضوابط تشغيل الأطفال والعمالة الأجنبية.. "الشيوخ" يرفع جلساته لـ30 يناير

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1197

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

998

متعافون اليوم

400076

إجمالي الإصابات

22148

إجمالي الوفيات

333529

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أعراض أوميكرون.. هل تغيّر الصوت من ملامح الإصابة بمتحور كورونا؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا