وزراء وشخصيات عامة يشاركون في عزاء النائب عبد الخالق عياد

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين، في عزاء النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية الخميس الماضي.

ومن أبرز الحضور: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، ووزير الشئون القانونية علاءالدين فؤاد، ورجل الأعمال صلاح دياب، والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابق.

كما حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على تقديم واجب العزاء لأسرة النائب عبد الخالق عياد.

وتلقت أسرة الراحل، واجب العزاء، مساء اليوم، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.