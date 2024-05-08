"ارتبطت بفنان".. تصريحات راغدة شلهوب تتصدر التريند- تفاصيل

"عشت قصة حب مع فنان".. من هي راغدة شلهوب التي تصدرت التريند؟

كتب- محمد فتحي:

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عدة تصريحات لها بعد ظهورها بلقاء في برنامج "منا وفينا" عبر قناة "المشهد.

وكشفت "شلهوب"، خلال اللقاء عن حياتها الشخصية ومن تتمنى محاورته في عملها كإعلامية.

وكانت أبرز تصريحاتها كالآتي:

- أتمنى محاورة الفنانة الراحلة فيروز، لكن هذا الحوار أصبح حلم وانتهى.

- أتمنى محاورة الفنانة هيفاء وهبي الفترة المقبلة.

- الزواج باسم الحب خطأ تقع فيه الفتيات.

- أنصح الفتيات بالابتعاد عن الحب لأن المظاهر تخدع والحب ينتهي مع الوقت.

- المال في الوقت الحالي أهم من الحب.

- والدي هو كل حظي من الرجال، فقد كان صديقي وحبيبي.

- أنا غير محظوظة مع الرجال على الرغم من حبي الشديد لزوجي وتفاهمه معي، وارتباطنا الشديد بابنتي، ما جعل غيابة غير مؤثر على علاقتنا.

- لا أكن أي عداوة مع الرجال كما يطلق الجمهور علي، وخبرتي مع الرجال جيدة.

- تزوجت في سن صغير، وانتهت أحلامي بسبب زواجي حتى انفصلت عنه بعد زواج استمر 5 أعوام.

- ارتبطت بشخص من الوسط الفني، تمنيت الزواج منه، إلا أنه لم يكن مقتنع بفكرة الزواج.

- لو انتظرت كل هذه الفترة لم يكن لدي ابنتي التي أصبح عمرها 14 عامًا.

أصدرت وزارة الداخلية