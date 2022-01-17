حدث ليلا| نص حوار رئيس الوزراء مع قناة "BBC".. واحتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في تكساس

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 998 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 333529 حتى اليوم.

الديون وسد النهضة والحريات.. ماذا قال مدبولي في لقائه مع BBC؟

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن العديد من المواضيع المهمة خلال لقائه في برنامج "بلا قيود" على فضائية BBC اليوم الأحد.

ننشر نص حوار رئيس الوزراء مع قناة "BBC عربي"

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مهمة، خلال الحوار الذي أجرته معه قناة "BBC عربي" على هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم قبل أيام، وأذيع مساء اليوم الأحد، ضمن برنامج بلا قيود، الذي تقدمه الإعلامية نوران سلام.

الطقس في 3 أيام.. موعد تحسن الأحوال الجوية ونصائح عاجلة للمواطنين

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 2022/1/17 حتى الأربعاء 2022/1/19.

جامعة القاهرة: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية المخصصة للعزل

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وذلك للنقاش حول جدول الأعمال ومتابعة التكليفات التي وجه بها في مشروع تطوير المستشفيات ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات الجامعية، وتوافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات، وتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.

القائم بأعمال وزيرة الصحة: أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة على مستوى العالم

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحة خلال مؤتمر مستجدات كورونا.

50 صورة ترصد عزاء الإعلامي وائل الإبراشي

أقيم مساء الأحد، بمقر مؤسسة روز اليوسف بالقاهرة، عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي توفى عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة مع العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا.

القائم بأعمال وزيرة الصحة يكشف آخر مستجدات متحور أوميكرون

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بكوفيد 19 بداية من شهر يناير الحالي وحتى اليوم بعد أن كانت الأمور مستقرة في شهر ديسمبر.

لا تتعدى 1%.. مدبولي يشرح أسباب دخول شركات الجيش في الاقتصاد

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ما يثار بشأن هيمنة الجيش على النشاط الاقتصادي في مصر، بحسب ما ذكرته المذيعة نوران سلام BBC عربي في حوارها مع رئيس الحكومة.

بيان توضيحي من وزارة التموين بشأن دمغ المشغولات الذهبية​

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا عاجلا، بشأن اجتزاء تصريح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وأسيء فهمها من أحد المواقع الصحفية الإلكترونية.

تحقيق دولي في احتجاز الرهائن داخل كنيس يهودي في تكساس

ندد الرئيس بايدن بعملية احتجاز رهائن بكنيس بولاية تكساس انتهت بتحرير المُحتجزين. وتكشفت تفاصيل جديدة عن منفذ العملية وعلاقته بعالِمة باكستانية مسجونة بقاعدة قرب دالاس. وتساعد دول الولايات المتحدة في التحقيق حول الواقعة.

"سر سيدة القاعدة".. تفاصيل جديدة في حادث احتجاز رهائن بكنيس يهودي

يعمل رجال مكافحة الإرهاب البريطانيون مع السلطات الأمريكية بعد قتل محتجز رهائن بريطاني بالرصاص، عقب مواجهة استمرت ساعات في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.

مقتل ستة أشخاص في هجوم مسلح بالمكسيك

قتل ستة أشخاص بعد أن فتح مسلحون النار في حانة بجنوب المكسيك.

سول : كوريا الشمالية تطلق مقذوفا "مجهولا" تجاه بحر الشرق

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا تجاه بحر الشرق اليوم الإثنين، في رابع استعراض للقوة يجرية النظام في بيونج يانج هذا العام.