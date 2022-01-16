ياسر رزق: مرسي عرض جزءا من سيناء لفلسطين.. وهذه تفاصيلها

كتب- مصراوي:

انطلق منذ قليل حفل توقيع ومناقشة كتاب "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص" للكاتب الصحفي ياسر رزق، في دار الأوبرا المصرية.

وحول موقف عمر سليمان من الانتخابات قال رزق: ما حدث كان خديعة، ويهمني الآن لماذا نجح الإخوان في الوصول للحكم وليس لماذا فشلوا فالإخوان هم القوة السياسية المستعدة لتسويق السلام مع إسرائيل على الطريقة الغربية، ومرسي عرض أن يمنح الفلسطينيين شريطا ١٦٠٠ كم حدوديا بسيناء على سبيل تبادل أراضي، وكنت في جلسة بأمريكا بحضور جون كيري لمناقشة اتفاقية السلام العربية، وفوجئت بهذه الجزئية".

وأكمل: السفيرة الأمريكية آن باترسون، طلبت تأجيل أي قرار لمدة ٢٤ ساعة، وكان يتوقع أن يقيل مرسي قيادات القوات المسلحة.

وأكمل: أدعو جميع الحضور أن يكتبوا ما لديهم في كتب، لأنهم إذا لم يكتبوا سيكتب الإخوان تزويرا التاريخ.

ويوثق الكاتب الأحداث خلال الفترة من يناير ٢٠١١ إلى يونيو ٢٠١٣ وهى الفترة الصاخبة والمليئة بأهم الأحداث التى غيرت وجه الحياة فى مصر.

يدير الجلسة الدكتور سامى عبدالعزيز ويشارك فى المناقشة من السياسيين والمفكرين كلا مم الكاتب منير فخرى عبدالنور والكاتب حلمي النمنم والدكتور عمرو الشوبكي للتحاور عن رؤية ياسر رزق فى كتابه المثير والكاشف لفترة وضعت أساسات الجمهورية الجديدة.