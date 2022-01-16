نائب محافظ الجيزة يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بالحوامدية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بمشروعات مدينة الحوامدية يرافقه المهندس مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدائمة والمستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.



وتفقد نائب المحافظ أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بقرية الشيخ عتمان ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية أم خنان

وجه نائب المحافظ، بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من المتبقية الجاري تنفيذها في شبكات الصرف الصحي في الموعد المحدد حتى تتمكن شركة مياه الجيزة من توصيل وصلات الصرف الصحي للمنازل بناء على تعليمات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال الطبقة الأسفلتية بشارع النزهة وأعمال التوسعة والتطوير بطريق ١١ بنطاق مدينة الحوامدية تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لإيجاد السيولة المرورية داخل المدينة

ووجه نائب المحافظ، بإنجاز أعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة ومراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية في عمليات الرصف.