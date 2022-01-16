يسع 1000 طالب.. تشميع أكبر مركز للدروس الخصوصية بالجيزة- فيديو

07:15 م الأحد 16 يناير 2022
يسع 1000 طالب.. تشميع أكبر مركز للدروس الخصوصية بالجيزة- فيديو

غلق مركز للدروس الخصوصية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق وتشميع ومصادرة محتويات أكبر قاعات مراكز الدروس الخصوصية بحي العجوزة خلال حملات مكبرة تم شنها اليوم.

وبحسب بيان اليوم، رصدت المحافظة، من خلال حي العجوزة، أحد مراكز الدروس الخصوصية بشارع السودان بالعجوزة يتوافد عليه مئات الطلاب على مدار اليوم.

وتم توجيه حملة مكبرة على المركز، وغلقه وتشميعه مع مصادرة محتوياته والذي تسع إحدى قاعاته لحوالي 1000 طالب، وتم إخلاءه من الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

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