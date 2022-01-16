الآن​.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع المجموعة الطبية

كتب- محمد نصار:

بدأ قبل قليل اجتماع المجموعة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات المهمة فيما يتعلق بالوضع الصحي في البلاد.

كانت وزارة الصحة والسكان أصدرت بيانا أمس قالت فيه إنه يجب على كل من يعانون من نزلات البرد التعامل على أنهم حالات "اشتباه كورونا" وعزل أنفسهم.

وسجلت مصر أمس ارتفاعا في أعداد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد حيث سجلت 1101 حالة إصابة جديدة بكوفيد فضلا عن 26 حالة وفاة.