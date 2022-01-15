الزراعة: "العالمية للصحة الحيوانية" تعلن خلو مصر من مرض أنيميا الخيول

كتب- أحمد مسعد:

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" أعلنت خلو مصر من مرض أنيميا الخيول المعدي.

وقال وزير الزراعة، في بيان، اليوم السبت، إن هذا الإعلان يأتي تكليلا لجهود الوزارة في تنمية الثروات الحيوانية ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أنه بهذا الإعلان تمضي مصر بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور المبني على الأسس العلمية في مجال الخيول، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية سبق وأعلنت أيضا عن خلو مصر من مرضي الفصيلة الخيلية الرعام والزهري، واعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE".

وأوضح القصير أن ذلك يأتي استكمالا للنجاحات التي تحققت مؤخرا باعتماد المنظمة العالمية لـ 30 منشأة مصرية خالية من مرض أنفلونزا الطيور، والذي ساهم في استئناف تصدير منتجات الدواجن بعد 14 عاما من التوقف.

ولفت إلى أن هذا الإعلان يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر نحو وصولها إلى آفاق جديدة بدعم تصدير الخيول المصرية وبخاصة الخيول العربية الأصيلة المصرية؛ التي تعد من أنقى سلالات الخيول المنسبة على مستوى العالم؛ الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقدم السيد القصير التهنئة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان على هذا الإنجاز الكبير الذي حققته مصر على المستوى العالمي، وأضاف أن وزارة الزراعة لا تدخر جهدا في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية، واتباع الإجراءات المبنية على الأسس العلمية وطبقا للمعايير الدولية الصادرة في شأن التحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية والعابرة للحدود من خلال البرامج القومية للتحصين والمسوح الوبائية المختلفة باستخدام أحدث التقنيات المعمول بها دوليا في هذا المجال.​