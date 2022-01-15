أمطار على القاهرة.. رفع حالة الاستعداد وفرق طوارئ بشوارع العاصمة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس حيث تتعرض بعض مناطق القاهرة الآن لأمطار خفيفة.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما أكد محافظ القاهرة على أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، موجها بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة وتخصيص الخط الساخن 15496 لتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

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