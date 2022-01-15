أمطار على القاهرة.. رفع حالة الاستعداد وفرق طوارئ بشوارع العاصمة

10:55 ص السبت 15 يناير 2022
أمطار على القاهرة.. رفع حالة الاستعداد وفرق طوارئ بشوارع العاصمة

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس حيث تتعرض بعض مناطق القاهرة الآن لأمطار خفيفة.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما أكد محافظ القاهرة على أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، موجها بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة وتخصيص الخط الساخن 15496 لتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

خالد عبدالعال أمطار هيئة الأرصاد الجوية الطقس أماكن تجمع المياه

الخبر التالى:

امتحان ورقي وموقف طلاب المنازل.. 5 تصريحات من وزير التعليم بشأن أولى وثانية ثانوي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | الطقس أمطار غزيرة وتوجيهات حكومية عاجلة للمحافظات وتحذيرات للمواطنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا