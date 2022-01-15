طلب إحاطة لإزالة إعلانات الطرق المخالفة وتحصيل مستحقات الدولة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الحكومةَ بالقيام بحملات مكثفة على مختلف الطرق بجميع المحافظات والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى الطرق الصحراوية والزراعية الممتدة بين مختلف المحافظات من أسوان حتى مطروح والطريق الدائري بصفة خاصة؛ لرصد جميع المخالفات الخاصة بإعلانات الطرق، مع الإزالة الفورية لجميع إعلانات الطرق المخالفة والمنتهية تراخيصها مع تحصيل مستحقات الدولة.

وقال قورة، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: هناك الآلاف من اللافتات الإعلانية على مختلف الطرق تمثل خطرا على أرواح المواطنين نظرا لأنها أصبحت قديمة وأصابها الصدأ ومعرضة للسقوط في أية لحظة ويجب التخلص الفوري من هذه الإعلانات.

وطالب النائب بمراجعة جميع التراخيص الخاصة بإعلانات الطرق مع إزالة جميع الإعلانات التي انتهت مدد ترخيصها، وإزالة جميع الإعلانات التي تمثل قبحا للمظهر الحضاري أو تمثل خطرا على رؤية السائقين على الطرق، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية لحسم هذا الملف خلال توقيتات زمنية محددة ولتكن لمدة 3 أشهر للانتهاء من هذا الملف، وذلك من أجل الحفاظ النسق الحضاري والجمالي للطرق والمدن والحفاظ على مستحقات الدولة.