وزير النقل يزور مصنع "GB POLO" العين السخنة المتخصص في صناعة الأتوبيسات

10:31 ص السبت 15 يناير 2022
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، زيارة لمصنع "GB POLO" العين السخنة التابع لشركة غبور مصر والمقام بالشراكة مع شركة ماركوبولو البرازيلية والمصنع متخصص في تصنيع الأتوبيسات ويخدم السوق المحلي ويقوم بالتصدير لأفريقيا وبعض دول شرق الأوسط.

وتفقد الوزير، خلال زيارته للمصنع، خطوط الإنتاج المختلفة والخاصة بمختلف أنواع الميكروباصات والأتوبيسات: (ميكروباص – ميني باص – أتوبيسات سياحي – ـتوبيسات النقل الجماعي – والأتوبيسات المفصلية حمولة 150 راكب) وكذلك الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي تعمل بالكهرباء حيث إن "GB POLO" هو موزع ووكيل لأكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الأتوبيسات.

وتأتي زيارة الوزير للمصنع في إطار جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتشجيع ودعم الصناعة المحلية وتنفيذ خطط الدولة في توطين الصناعات خاصة صناعة وسائل النقل والوقوف على إمكانيات المصنع ومنتجاته المختلفة التي من الممكن الاعتماد عليها في قطاع النقل حيث تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ البنية التحتية لخطوط الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري للقاهرة الكبرى والذي سيساهم في تقديم خدمات نقل جماعية متميزة للمواطنين.

وزير النقل مصنع GB POLO صناعة الأتوبيسات كامل الوزير شركة غبور مصر شركة ماركوبولو البرازيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | الطقس أمطار غزيرة وتوجيهات حكومية عاجلة للمحافظات وتحذيرات للمواطنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا