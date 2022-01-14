التعليم تراسل المدارس لوضع خطة تعريف الطلاب بالمشروعات القومية

كتب– أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن تنمية الوعى الوطنى لدى الطلاب عن طريق تعريفهم بالمشروعات القومية للدولة.

وتضمن الخطاب، رابطًا لمقاطع فيديو عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مثل مشروع حياة كريمة، ومشروع توشكى الخير، ومحور الصعيد بقنا.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بتحميل المشروعات القومية، من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الموقع الخاص بكل مديرية والموقع الخاص بكل إدارة لسهولة وسرعة تداولها بين الطلاب.

كما وجهت وزارة التعليم، المديريات بالتنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تحفيز الطلاب على الاطلاع على المشروعات القومية للدولة المصرية المرسلة من خلال الروابط الإلكترونية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي هذا في إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن بصفة عامة والطلاب بصفة خاصة من خلال إعلامهم بإنجازات الدولة.