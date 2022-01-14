"وقاية النباتات" ينفذ ندوتين في الدقهلية والشرقية عن دودة الحشد الخريفية

06:11 م الجمعة 14 يناير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوتين تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية" بالتعاون مع مديريتي الزراعة بالدقهلية والشرقية يومي 3 و10 يناير الجاري حضرها مهندسي المكافحة ومديرين الإدارات ومديري عام المكافحة وبعض المزارعين وعدد من الباحثين.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، إن محاور الندوتين التي قدمها الدكتور حاتم الشناف الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات التعريف بدودة الحشد الخريفية، ودورة حياتها وانتشارها، مشيرًا إلى العوامل المساعدة على مقارنة الحشرة في أوجه الاختلاف بينها وبين الحشرات الأخرى.

معهد بحوث وقاية النباتات المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية دودة الحشد الخريفية الدقهلية الشرقية

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