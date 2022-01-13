رئيس "المسار المقدس المصري الإيطالي": اعتماد مسار العائلة المقدسة يجتذب آلاف السياح

كتب- مينا غالي:

كشف الدكتور عيسى إسكندر، رئيس المسار المقدس المصري الإيطالي، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، إنه تم عقد عدد من اللقاءات مع الجانب الإيطالي، لدمج مسار العائلة المقدسة في مصر ضمن خريطة المسارات المقدسة الأوروبية، بحيث يتم تنظيم رحلات سياحية عديدة خلال الفترة المقبلة لتفقد المسار بعد إعادة تطويره وافتتاحه.

وأوضح اسكندر في تصريحات لمصراوي، أنه يتم التنسيق كذلك مع عدد من منظمي الرحلات السياحية في مصر لتبادل رحلات الحج السياحي مع الجانب الإيطالي، وتنظيم برامج سياحية للسياح الإيطاليين الذين سيفدون إلى مصر لزيارة وتفقد نقاط مسار العائلة المقدسة، وكذلك تسهيل وسائل التنقل بين نقاط المسار باعتباره أحد أطول المسارات الدينية في العالم.

وقال رئيس المسار المقدس المصري الإيطالي، إن المسارات الدينية موضوعة على خريطة في أوروبا، ومعترف بها ويتم تنظيم رحلات إليها، ومنها على سبيل المثال في إيطاليا مسار سانت ريتا، ومسار القديس فرنسيس، وغيرها، وهو ما سعينا للتواصل مع الجهات المسؤولة لوضع مسار العائلة المقدسة في مصر على خريطتها، وبالفعل تم الاستجابة لنا، حيث تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة أوبرا رومانا التابعة للفاتيكان، والمسؤولة عن تنظيم رحلات الحج الديني في دول العالم المختلفة، والذين رحبوا بضم مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر لبرامج السياحة الدينية، وكذلك الحكومة المحلية للعاصمة الإيطالية روما "كابيتالي" وافقت على اعتماد المسار الإيطالي – المصري المقدس بهدف الترويح لمشروع مسار العائلة المقدسة في إيطاليا وأوروبا وبقية دول العالم.

ولفت إسكندر إلى أنه يجري حاليًا دراسة تنظيم رحلات لمسار مقدس ثلاثي، خاصة وأن الإيطاليين ينظمون رحلات دينية إلى الأردن لزيارة نهر الأردن الذي اعتمد فيه السيد المسيح، وبالتالي نسعى لتوقيع اتفاقيات باعتماد مسار العائلة المقدسة في مصر ضمن تلك الرحلات، بحيث يزور الإيطاليون الأردن ثم مصر.

وأكد عيسى إسكندر، أن اهتمام الحكومة المصرية بتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة أمر هام وسيساهم في الفترة المقبلة على اجتذاب آلاف السياح للسياحة الدينية في مصر، خاصةً وأن هذا المسار يمثل قيمة دينية وتاريخية عظيمة على أرض مصر، تجسد زيارة العائلة المقدسة لها.