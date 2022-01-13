الطقس غدا الجمعة.. شديد البرودة وأمطار في هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

قالت هيئة الأرصاد إن هناك انخفاض ملموس للحرارة على أغلب قطاعات الجمهورية غدًا الجمعة، ويكون الشعور بالطقس بارد إلى شديد البرودة نهارًا على شمال الجمهورية، وبارد على مناطق شمال ووسط الصعيد، ولطيف إلى مائل للبرودة جنوبًا، وشديد البرودة ليلًا، مع برودة قارسة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية ومناطق الصحراء الغربية.

وأضافت الهيئة أن السحب تظهر على مناطق شمال الجمهورية مع أجواء غائمة جزئيًا إلى كليًا، يتخللها فرصة لهطول الأمطار على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا، قد تمتد بشكل خفيف ومتفرق نحو المناطق الداخلية من شمال الجمهورية امتدادًا لشمال الصعيد ووسط سيناء، كما تبقى الفرصة مهيأة حتى الصباح لهطول الأمطار على أقصى جنوب محافظة البحر الأحمر، تغزر وتُصحب بالرعد أحيانًا.

وتكون الرياح نشطة إلى قوية على مدن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، معتدلة إلى نشطة على باقي المناطق الشمالية، ويعمل نشاط الرياح على زيادة الشعور ببرودة الطقس، بينما تكون الرياح معتدلة على وسط وجنوب الجمهورية.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط شديد الاضطراب، والبحر الأحمر مضطرب.

كما تتشكل الشبورة الليلة وحتى الصباح على بعض المناطق الداخلية من شمال الجمهورية والصحراء الغربية ووسط سيناء، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة 15/9

الاسكندرية 14/11

مرسى مطروح 13/10

دمياط 15/9

بورسعيد 15/9

العريش 16/9

المنصورة 15/8

كفر الشيخ 14/8

دمنهور 15/8

طنطا 15/9

شبين الكوم 15/8

الزقازيق 15/9

العاشر من رمضان 15/9

الاسماعيلية 16/9

السويس 16/10

الفيوم 16/7

بني سويف 16/6

المنيا 17/5

أسيوط 17/4

سوهاج 18/4

قنا 20/5

الاقصر 20/6

أسوان 21/8

شرم الشيخ 21/12

الغردقة 21/10

حلايب 25/19

الخارجة 19/3

سيوة 16/2

نخل 13/1

سانت كاترين 1-/9