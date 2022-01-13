خالد منتصر: وائل الإبراشي خضع لتجارب سريرية بعلاج مجهول أثناء علاجه (فيديو)

10:25 م الخميس 13 يناير 2022
خالد منتصر: وائل الإبراشي خضع لتجارب سريرية بعلاج مجهول أثناء علاجه (فيديو)

وائل الابراشي

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الكاتب الصحفي خالد منتصر، مفاجأة جديدة بشأن وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لافتًا إلى أنه تم إجراء تجارب سريرية عليه بعلاج مجهول الهوية أدى إلى وفاته.

ودعا منتصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، المواطنين بعدم تناول أي دواء غير معلوم المصدر، ولا أن يسمح لأي طبيب أن يجري أي تجارب دوائية عليه.

وتابع: "وائل الإبراشي أخذ أقراص مجهولة مكتوب عليها جرعة كورونا"، مشددًا على أنه ممنوع إجراء تجارب على أي أدوية جديدة خارج هذا النطاق بالمنزل، لأن إجراء التجارب السريرية لها قواعد خاصة.

وأكمل منتصر: "يجب اتباع بروتوكول معين وليس هناك مساحة للإفتاء في مثل هذه المسائل"، متابعًا: "من يعالج وائل الإبراشي يجب أن يكون طبيب صدرية وليس طبيب جهاز هضمي".

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنه ناقش حالة "الإبراشي" بهدف زيادة الوعي لدى الناس أثناء تعاملهم مع أي طبيب.

وائل الإبراشي وفاة وائل الإبراشي خالد منتصر فيروس كورنا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • حالة الطقس غدا الجمعة |أمطار ورياح وشبورة.. وحالة الجو في أسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا