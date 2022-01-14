مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الجمعة 14 يناير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة


كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 14/1/2022، الموافق 10 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:20 صباحًا
أذان الظهر 12:03 صباحاً
أذان العصر 2:55 مساءً
أذان المغرب 5:15 مساءً
أذان العشاء 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:08 صباحاً
موعد أذان العصر 2:57 مساءً
موعد أذان المغرب 5:17 مساءً
موعد أذان العشاء 6:39 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً
موعد أذان العصر 2:50 مساءً
موعد أذان المغرب 5:10 مساءً
موعد أذان العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً
موعد أذان العصر 2:58 مساءً
موعد أذان المغرب 5:20 مساءً
موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

للمزيد من التفاصيل..

مواقيت الصلاة أوقات الصلاة

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