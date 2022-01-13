الرئيس السيسي وقرينته يصلان إلى مقر حفل اختتام فعاليات منتدى الشباب

08:08 م الخميس 13 يناير 2022
الرئيس السيسي وقرينته يصلان إلى مقر حفل اختتام فعاليات منتدى الشباب

منتدى شباب العالم

كتب- يوسف عفيفي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينته، إلى مقر حفل ختام فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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