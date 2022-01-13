نائب محافظ القاهرة تبحث إجراءات ترخيص مزاولة الأنشطة على أراضي مخر السيل بطره

كتب- محمد نصار:

عقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان عبدالمنعم، اجتماعًا، اليوم الخميس، بشأن ضوابط العمل للاستغلال الأمثل للأنشطة التجارية المقامة على الأراضي الواقعة على مخر السيل بطريق كوبري شمال طره، التي يبلغ طولها 1.2 كيلو متر بهدف توحيد الجهود وتحديد الأدوار لجميع الجهات من خلال المتابعة الدائمة والمستمرة لتراخيص الأنشطة وتذليل كافة العقبات التي تطرأ لتحسين مسارات العمل.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين كافة الأجهزة الحكومية، وفي إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والري والموارد المائية بشأن التنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بهدف تدعيم خطط التنمية.

ووجهت نائب المحافظ، خلال الاجتماع، بضرورة توحيد الجهود والتنسيق التام بين جميع الجهات المشتركة للوصول إلى القواعد المنظمة والإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة على هذه الأراضي بعد تقديم كافة المستندات والرسوم الهندسية للنشاط تمهيدًا للحصول على حق الانتفاع من جهة الري؛ على أن تكون الجهة المحلية والمتمثلة في حي طره هي الجهة المنوط بها منح رخص التشغيل ومزاولة النشاط والإمداد بالمرافق اللازمة.

كما وجهت عبدالمنعم بضرورة المتابعة الدورية والحصر الشامل لكافة الأنشطة المقامة على هذه الأراضي وفقًا للأنشطة المسموح بمزاولتها وحصر كافة الأنشطة المخالفة طبقًا للبروتوكول المبرم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت كذلك عبدالمنعم على ضرورة رفع كافة المخالفات وتكثيف الحملات الموسعة بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية والجهات المعنية لرفع كافة الأنشطة المخالفة والملوثة للبيئة والتأكيد التام على إزالة كافة المخالفات في المهد إلى جانب الأنشطة التي لم تتقدم بطلبات مزاولة النشاط من الحي، مع عمل المحاضر اللازمة لقطع المرافق بالتعاون مع الأجهزة المنوطة بذلك.

جدير بالذكر أن البروتوكول المشترك للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف سمح بمزاولة أنشطة محددة متمثلة في الحدائق والمتنزهات والمطاعم والكافتيريات والأكشاك والمحلات التجارية والملاعب الرياضية والخماسية مع عدم إقامة منشآت ثابتة لتكون سهلة الفك والتركيب وغير ملوثة للبيئة.

حضر الاجتماع أيمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية، والمهندسة جيهان جادو القائم بأعمال رئيس حي طره، وعبد السلام الزنفلي مدير عام الادارة العامة لمصلحة الري.