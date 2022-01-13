دخلهم هائل.. السيسي يجري مقارنة بين مصر وفرنسا وألمانيا



كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بحاجة إلى تريليون دولار كحجم للإنفاق العام للبلد.

جاء ذلك خلال جلسة للرئيس مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وأضاف الرئيس: "أنت عايز في دولة زي مصر تريليون دولار، هاتوا كل دولة عدد سكانها قريب من عددنا وبيقول إنها بتعمل إنفاق مناسب، هتلاقيها على الأقل بتنفق التريليون دولار دول، وأي دولة أجنبية عندها حسابات في النمو الديموجرافي بتاعها".

وتابع الرئيس: "ألمانيا وفرنسا مثلا عدد سكانهم مزدش على مدى 30 أو 40 سنة مضت، وبدأو يطوروا نظامهم الصحي ويعززوا الخدمة لتعطي مزيد من الرفاهية للشعوب لأن الدخل والقدرة الاقتصادية والمالية هائل مقارنة بالقدرة الاقتصادية لمصر".

وواصل السيسي: "قارن بيني وبينك بس كمل المقارنة، هوا أنا دخلي زيك ومستوى تعليمي زيك، لأ، لما تطلب مني ده اطلبه مع مراعاة ظروفي".

واختتم الرئيس: "يا ترى في فرنسا أو إسبانيا أو أمريكا أو انجلترا عدد سياحها كام، وتلقوا كام ضربة خلال الـ50 سنة اللي فاتت، وتأثير ده على حجم السياحة في بلادهم، بنتكلم عن دخل مستقر عمل صناعة سياحة متقدمة في بلادهم".