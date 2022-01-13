السيسي يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن في قضية سد النهضة

كتب- مينا غالي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فيما يخص تعامل مصر مع إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، حرصت مصر منذ توليه رئاسة الجمهورية، على إدارة الأمر من خلال الحوار الهادئ والتفاوض بعيدًا عن أي شكل من أشكال الانفعال والتشنج، وأن يتم حل الأمور بشكل ودي، ونصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

وأضاف السيسي خلال لقاءه بالمراسلين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "وفي 2015 وصلنا لاتفاق مع الأشقاء السودانيين والإثيوبيين في هذا الشأن لاتفاق يراعي كل الأمور، ولما استمرت الأمور سنة و2 و3، ولما لم نصل لحل اضطررنا للتحرك في اتجاه مجلس الأمن لنعطي قوة دفع بحيث يؤكد مجلس الأمن أهمية سرعة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وتابع الرئيس: "دائمًا نقول التعاون أفضل، وفي بداية كلامي قلت مهم ننظر بتقدير للتنمية لأشقائنا في أثيوبيا دون أن يتاثر الشعب المصري.. الشعب المصري يعيش على الشريط القادم من نهر النيل، وباقي الأرض صحراء، ولما افتتحنا محطة بحر البقر كنا بنتكلم أن لما نخلص مشروعنا هنكون الدولة الأولى في العالم التي أطلقت مشاريع لحسن استخدام المياه وإعادة تدويرها".

وواصل السيسي: "مياه النيل تأتي للنيل منذ أن كان شعب مصر مليون و2 و3 و4 دون تدخل، وحتى وصلنا 100 مليون، وهي نفس كمية المياه ولم تتغير، وبالتالي وصلنا طبقًا لمعايير الأمم المتحدة لمرحلة الفقر المائي، إذ وصلنا لـ500 و600 متر مكعب للفرد في السنة في حين أن المعيار العالمي للفرد أكثر من ألف في السنة".

وقال الرئيس: "ننظر لكم في إثيوبيا ومستعدون للتعاون فيما يخص مياه نهر النيل من أجل الرخاء لنا جميعًا.. احنا عايزين نعيش لكن مش هنحرم غيرنا أنه يعيش وإلا مش هنبقى موضوعيين".

واختتم السيسي كلمته قائلاً: "ما نحتاجه في هذا الموضوع هو الوصول لاتفاق قانوني بشأن الملء والتشغيل يراعي حقوق الجميع ولا يقف ضد التنمية".