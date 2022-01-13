فواتير وهمية لـ 1100 عداد.. تفاصيل الإيقاع بتشكيل عصابي لسرقة الكهرباء بالجيزة

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تفاصيل اكتشاف تشكيل عصابي كبير بمنطقة البراجيل وبشتيل تخصص في جمع وتركيب عدادات الكهرباء بطريقة غير مشروعة وشرعية لعدد من العقارات بهذه المناطق وذلك بالتنسيق مع عاملين بقطاعي الشبكات والتجاري بالإدارة العامة لشمال ريف الجيزة وبشتيل.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، على أن المحاسب محمد محمود السيسي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرر في يوليو 2021 تشكيل لجنة تكون مهام عملها فحص العدادات التي تم تركيبها بمناطق البراجيل وبشتيل والتي تمكنت من ضبط التشكيل العصابي الذي قام بتركيب أكثر من ألف و100 عداد تمت سرقة محتوياتها وتجميعها بالمخالفة لقواعد التوصيل وكذلك طباعة فواتير استهلاك شهرية لهذه العدادات من خلال تواطؤ بعض العاملين بالشركة.

وأوضح المصدر أنه تم القبض على زعيم التشكيل العصابي وهو "فني" تم فصله من الشركة منذ سنوات وقام بتشكيل الفريق العصابي الذي ضم عددًا من العاملين المفصولين وزملائهم من العاملين بالشركة لمساعدتهم في تركيب العدادات وتسهيل طباعة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لها.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الشركة أصدر توجيهاته بتركيب عدادات مسبقة الدفع للمخالفين مع تقسيط سداد سعر العداد على 24 شهرًا، حيث تم الانتهاء من تركيب 370 عدادا حتى الآن علما بأنه يبلغ عدد المخالفين في نطاق البراجيل أكثر من 10 آلاف عداد تم تركيبهم بشكل غير مشروع عن طريق التلاعب في مكونات العداد.

وتستعد لجنة فحص العدادات القيام بعمليات مداهمة لعدد من المناطق لكشف المتلاعبين وكذلك ضبط العدادات التي يتم إصدار فواتير كهرباء دون وجود تعاقدات أو أي أوراق خاصة بنطاق مناطق (أوسيم - البراجيل - المعتمدية- صفط اللبن - بولاق الدكرور) وغيرها.

يذكر أنه يترأس لجنة فحص العدادات المحاسب صلاح عزمي، مدير إدارة المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الشركة.

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