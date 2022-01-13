تقرير حكومي: 9 ملايين مصاب بالسكر في مصر و10% مُعرضون لبتر القدم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا من الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، في تنفيذ مبادرة "قدم صحيح"؛ بهدف تقديم الرعاية الطبية والتوعية لمرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر.

وأشار التقرير إلى نجاح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صناع الخير للتنمية في تشغيل 20 غرفة للمبادرة في 20 مستشفى جامعي، وتم من خلالها تقديم خدمات الكشف وتسليم العلاج بالمجان لعدد 3 آلاف مريض قدم سكري في المحافظات المُختلفة، وكذلك تنفيذ حملات توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استهدفت المبادرة الملايين من المواطنين بالتواصل المُباشر.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن مبادرة "قدم صحيح" تم إطلاقها في بداية الربع الأخير من عام 2021، ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وأساتذة الأوعية الدموية في كليات الطب بالجامعات المصرية في 30 جامعة مختلفة، وذلك ضمن جهود تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن مبادرة "قدم صحيح" تهدف إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لمرضى "القدم السُكري" غير القادرين؛ لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات مُوسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكري والحماية من بتر القدم السُكري.

ومن جانبه، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صُناع الخير للتنمية، أن المبادرة نجحت البدء التجريبي لتشغيل الخدمة للمرضى بمستشفيات (الدمرداش، وقصر العيني، وسيد جلال، والزهراء الجامعي، وبني سويف، والمنيا، وجامعة الأزهر بأسيوط، وأسوان، وبنها، وطنطا، وكفر الشيخ، والمنوفية، وقناة السويس الجامعي بالإسماعيلية، وسوهاج، وقنا، والأزهر بدمياط) بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 ملايين جنيه بالإضافة إلى أنه جار تجهيز غُرف بالمستشفيات الجامعية (بالإسكندرية والمنصورة وحلوان والزقازيق).

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صُناع الخير للتنمية أن المبادرة نجحت في إطلاق أولى قوافلها للكشف على مرضى القدم السُكري بالمحافظات من مستشفى مطروح العام للكشف على مرضى القدم السكري بالنطاق الجغرافي بأقصى شمال غرب مصر، حيث نجحت القافلة في الكشف على 80 مريضًا بالقدم السكري، وتسليم مُستلزمات الغيار لعدد 18 مريضًا، لافتًا إلى أنه تم فحص 3000 مريض خلال فترات البدء التجريبي للغُرف، وتسليم المُستلزمات لعدد 1000 مريض من الفئة المُستحقة، بتكلفة مليون وربع شهريًا، فضلًا عن تقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمرضى بكيفية فحص القدم ذاتيًا بالمنزل، وتدريب المرضى على الطرق الطبية الصحيحة للغيار على القدم بالمنزل، باستخدام مُستلزمات الغيار التي يتم تسلمها من الغرفة الطبية، كما تم تنظيم حملات توعية مُوسعة نجحت فى الوصول إلى 4.5 مليون مواطن، وتم تلقي أكثر من 30 ألف استفسار، والتواصل تليفونيًا مع 500 مريض للرد على استفساراتهم.

وأكد الدكتور محمود وافي، مدير مبادرة "قدم صحيح"، على أنه يوجد في مصر نحو 9 ملايين مواطن مصاب بمرض السُكر، ومُعرض منهم حوالي 10% لبتر القدم بسبب مُضاعفات القدم السُكري، وأن المبادرة تعمل على توفير أحدث بروتوكولات العلاج في العالم، والتي تعتمد على تقنية الفضة الرباعية والتي أثبت كفاءة عالمية كبيرة في تعزيز الحماية من بتر القدم السُكري.​