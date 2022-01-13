مولود في إسرائيل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن أحد المصريين
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1 لسنة 2022، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن (إ. ط. س. إ، من مواليد إسرائيل بتاريخ 1/4/1997 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وجاء في المادة الثانية أن "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه".
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان