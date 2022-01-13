مولود في إسرائيل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن أحد المصريين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1 لسنة 2022، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن (إ. ط. س. إ، من مواليد إسرائيل بتاريخ 1/4/1997 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

وجاء في المادة الثانية أن "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه".