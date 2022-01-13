استعدوا للسيناريو الأسوأ.. تصريح جديد من "الصحة العالمية" بشأن أوميكرون

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن متحور أوميكرون تسبب في الزيادة المفزعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بالإقليم خلال الأيام الأخيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، حول مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط والتحورات الجديدة، اليوم الخميس.

وأضاف: "علينا أن نستعد لمواجهة السيناريو الأسوأ".

وأوضح المنظري أن أوميكرون يسبب مرضا أقل شدة من متحور دلتا خاصة لمن تلقى اللقاح، لكن لا يزال يؤدي لدخول المستشفيات والوفيات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ مزيدا من البلدان عن زيادة الإصابات بمتحور أوميكرون في الأيام المقبلة.​