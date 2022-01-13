استعدوا للسيناريو الأسوأ.. تصريح جديد من "الصحة العالمية" بشأن أوميكرون

10:45 ص الخميس 13 يناير 2022
استعدوا للسيناريو الأسوأ.. تصريح جديد من "الصحة العالمية" بشأن أوميكرون

الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن متحور أوميكرون تسبب في الزيادة المفزعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بالإقليم خلال الأيام الأخيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، حول مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط والتحورات الجديدة، اليوم الخميس.

وأضاف: "علينا أن نستعد لمواجهة السيناريو الأسوأ".

وأوضح المنظري أن أوميكرون يسبب مرضا أقل شدة من متحور دلتا خاصة لمن تلقى اللقاح، لكن لا يزال يؤدي لدخول المستشفيات والوفيات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ مزيدا من البلدان عن زيادة الإصابات بمتحور أوميكرون في الأيام المقبلة.​

أحمد المنظري منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أوميكرون متحور فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا