مايا مرسي تشارك بجلسة "نحو عالم أمن وشامل للمرأة" بمنتدى شباب العالم

كتبت: نور العمروسي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وشاركت الدكتورة مايا مرسي فى جلسة بعنوان "نحو عالم آمن وشامل للمرأة " وتهدف إلى رصد وتحليل تداعيات جائحة كورونا على أوضاع النساء، والجهود المبذولة فى الحد من الآثار السلبية للجايحة على أوضاع النساء وكيفية خلق بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص فى بيئات العمل.

كما تناقش الجلسة العديد من المحاور من بينها آليات التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة في ظل الجائحة ، وكيف ساهم إنتشار الوباء فى تزايد العنف الموجهة ضد النساء ، والجهود المبذولة لخلق عالم آمن للنساء.

يذكر أن منتدى شباب العالم يعد منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، و يمثل الشباب المشاركين 196 دولة من جميع قارات العالم.​