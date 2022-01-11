تنسيقية شباب الأحزاب تجرى تقييما لاكتشاف مواهب أعضائها في منتدي شباب العالم

07:36 م الثلاثاء 11 يناير 2022
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كتب- مصراوي:

عقد نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقييمًا للقدرات المعرفية الشاملة لجميع الأعضاء، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في اكتشاف وإدارة المواهب ليكون بمثابة دليل لخطة التطوير والتدريب السنوية.

جاء ذلك، في إطار الفعاليات الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمنتدي شباب العالم؛ حيث تكاتفت جهود لجنة التنظيم مع نادي مدربي التنسيقية للخروج بأفضل شكل للفعالية، تحقيقاً لاستراتيجيتها في تنمية كوادرها وتطويرها.

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