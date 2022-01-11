"التموين": صرف 45% من مقررات السلع التموينية لشهر يناير

03:49 م الثلاثاء 11 يناير 2022
"التموين": صرف 45% من مقررات السلع التموينية لشهر يناير

السلع التموينية

القاهرة- أ ش أ

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن نسب صرف مقررات السلع التموينية خلال الشهر الحالي بلغت 45% حتى الآن.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه يتم يوميًّا ضخ كميات كبيرة من السلع لمنافذ ‏صرفها على بطاقة الدعم، مع تشديد الرقابة؛ لضمان وصول ‏الدعم إلى مستحقيه.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إن شركتَي الجملة (العامة- المصرية) تقومان يوميًّا بضخ 4 آلاف طن سكر لمنافذ الصرف، و3 آلاف ‏طن زيت مناصفة ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 لتر،‏ وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم، والتي تصل إلى 32 سلعة.

وأضاف كمال أنه يتم تشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ؛ للتأكد من جودة المنتج ووصول ‏الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق سنويًّا لتوفير السلع ‏للمواطنين على بطاقة الدعم ما يقدر بـ36 مليار جنيه سنويًّا.‏

السلع التموينية وزارة التموين والتجارة منظومة الدعم

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