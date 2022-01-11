الطقس غدا.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق ورياح وبرودة شديدة على القاهرة

04:09 م الثلاثاء 11 يناير 2022
الطقس غدا.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق ورياح وبرودة شديدة على القاهرة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ليوم الأربعاء، حيث يكون الطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن طقس الليل يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية رياح جنوب سيناء

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