الإنجيلية ناعية الأب مكاري يونان: رمز من رموز الكنيسة

03:43 م الثلاثاء 11 يناير 2022
الإنجيلية ناعية الأب مكاري يونان: رمز من رموز الكنيسة

القس أندريه زكي

كتب- مينا غالي:

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، انتقال الأب القمص مكاري يونان، كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بكلوت بك، بعد رحلة حياة ملؤها المحبة والعطاء والخدمةالحقيقية.

وقال رئيس الإنجيلية في بيان: فقدت الكنيسة المصرية اليوم رمزًا وخادمًا أمينًا،خدم كلمة الله والكنيسة بإيمان وإخلاص. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب الكنيسة المصرية، وجميع محبيه.

القس أندريه زكي كاهن الكنيسة المرقسية الكنيسة المصرية البابا تواضروس الطائفة الإنجيلية مكاري يونان

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