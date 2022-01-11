مصر للطيران: إقلاع رحلة خاصة لنقل مشجعي المنتخب الوطني إلى الكاميرون

كتب- محمد عبيد:

نظمت شركة مصر للطيران، أولى الرحلات الخاصة من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى الكاميرون، لنقل الجماهير المصرية الراغبة في مؤازة المنتخب القومي أثناء خوضه أولى مبارياته أمام منتخب نيجيريا، وهي المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة ببطولة كاس الأمم الأفريقية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار: تم إنهاء إجراءات سفر ركاب الرحلة من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وقام فريق من العلاقات العامة بالشركة بالإشراف على سفرهم، وسوف يعود الجماهير فور انتهاء اللقاء إلى القاهرة.

وأضافت المصادر أن الشركة بصدد تنظيم رحلات آخرى، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة للهبوط هناك لنقل الجماهير المصرية الراغبة في مؤازة المنتخب الوطني في مباريات بطولة كاس الأمم الأفريقية.

ويلعب المنتخب القومي ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.