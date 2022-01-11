مصر للطيران: إقلاع رحلة خاصة لنقل مشجعي المنتخب الوطني إلى الكاميرون

11:46 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة

كتب- محمد عبيد:

نظمت شركة مصر للطيران، أولى الرحلات الخاصة من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى الكاميرون، لنقل الجماهير المصرية الراغبة في مؤازة المنتخب القومي أثناء خوضه أولى مبارياته أمام منتخب نيجيريا، وهي المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة ببطولة كاس الأمم الأفريقية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار: تم إنهاء إجراءات سفر ركاب الرحلة من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وقام فريق من العلاقات العامة بالشركة بالإشراف على سفرهم، وسوف يعود الجماهير فور انتهاء اللقاء إلى القاهرة.

وأضافت المصادر أن الشركة بصدد تنظيم رحلات آخرى، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة للهبوط هناك لنقل الجماهير المصرية الراغبة في مؤازة المنتخب الوطني في مباريات بطولة كاس الأمم الأفريقية.

ويلعب المنتخب القومي ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

مصر للطيران الكاميرون المنتخب القومي كاس الأمم الأفريقية المنتخب الوطن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

907

متعافون اليوم

393808

إجمالي الإصابات

21995

إجمالي الوفيات

328051

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا