قرار جمهوري بتجديد تعيين "مرعي" و"برايه" نائبين لرئيس اقتصادية قناة السويس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 630 لسنة 2021، بتجديد تعيين كل من محمد شعبان عبدالفتاح مرعي ومحمد عبدالعزيز محمد برايه نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير.

نشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم.