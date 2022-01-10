قرار جمهوري بتجديد تعيين "مرعي" و"برايه" نائبين لرئيس اقتصادية قناة السويس

07:08 م الإثنين 10 يناير 2022
قرار جمهوري بتجديد تعيين "مرعي" و"برايه" نائبين لرئيس اقتصادية قناة السويس

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 630 لسنة 2021، بتجديد تعيين كل من محمد شعبان عبدالفتاح مرعي ومحمد عبدالعزيز محمد برايه نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير.

نشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم.

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