وزير النقل: دخول برج منفلوط مشروع تطوير نظم الإشارات بخط بني سويف/ أسيوط -صور

كتب- مصراوي:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج منفلوط بمحافظة أسيوط في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف- أسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة ألستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) ، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برجاً رئيسياً و24 برجاً ثانوياً و86 مزلقاناً)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 83% حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 4 أبراج على التوازي بمراحل متفاوتة وبرج منفلوط بمحافظة أسيوط هو البرج الرئيسي رقم الحادي عشر الذي تم دخوله في الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص- مغاغة- الروضة- بني مزار- ملوي- مطاي- سمالوط) بمحافظة المنيا وأبراج (ديروط- القوصية- منفلوط) بمحافظة أسيوط، وبرج الفشن بمحافظة بني سويف، لافتًا إلى أن برج إشارات منفلوط بمحافظة أسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 20 كم تتحكم في 64 سيمافوراً ضوئياً وعدد 5 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيًّا وعدد 18 موتور تحويلة وعدد 106 تراكات كهربية، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسي ما بين برجَي منفلوط والقوصية ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 161 كم.

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بني سويف/ أسيوط يهدف إلى الاستبدال بالنظام الحالي (الميكانيكى) آخر إلكتروني حديث، مما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات ويُسهم هذا في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفاً أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.