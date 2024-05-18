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أعرق شوارع "الجيزة".. 40 صورة ترصد شارع جامعة الدول العربية بعد تطويره

10:34 م السبت 18 مايو 2024
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول
  • عرض 40 صورة
    شارع جامعة الدول

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كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- زياد أحمد ومحمود بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن رفع كفاءة وتطوير شارع جامعة الدول العربية عقب افتتاح محطات مترو الأنفاق خلال الفترة السابقة.

وقالت "الجيزة"، في منشور لها عبر "فيسبوك"، اليوم السبت، بعد 6 سنوات من الغلق الجزئي، أهلًا بكم في شارع جامعة الدول العربية، وهو أحد أعرق شوارع محافظة الجيزة بعد رفع كفاءته، عقب انتهاء أعمال مترو الأنفاق وافتتاح المحطة".

وافتتحت وزارة النقل، خلال الأيام السابقة، 5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، وهي التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة جامعة القاهرة.

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شارع جامعة الدول الجيزة مترو الخط الثالث تطوير الشوارع
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