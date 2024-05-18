أستاذ علوم فضاء تكشف تفاصيل العثور على نهر مفقود بجانب الأهرامات

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيمان محمد غنيم، مديرة معمل الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، تفاصيل ما أفادته دراسة بوجود نهر مفقود بجانب الأهرامات وبني على ضفافه 31 هرم.

وأشارت غنيم، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى انهم استخدموا صور الرادار، ووجدوا آثار لوجود نهر، حيث وصل طول هذا النهر 64 كم، وعرضه لا يقل نصف كيلو، وعمقه 25 متر.

ولفت الدكتورة إيمان محمد غنيم، مديرة معمل الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، إلى أن هذا الاكتشاف يوضح كيف تم بناء الأهرامات، منوها بأنهم يتوقعون أن هذا النه كان نشيطا ويسمح بنقل مواد البناء، فضلا عن اكتشاف موانىء في قلب الصحراء وتحديدا على ضفاف هذا النهر.