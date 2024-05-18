إعلان

BBC

أستاذ علوم فضاء تكشف تفاصيل العثور على نهر مفقود بجانب الأهرامات

11:20 م السبت 18 مايو 2024

أهرامات الجيزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيمان محمد غنيم، مديرة معمل الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، تفاصيل ما أفادته دراسة بوجود نهر مفقود بجانب الأهرامات وبني على ضفافه 31 هرم.

وأشارت غنيم، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى انهم استخدموا صور الرادار، ووجدوا آثار لوجود نهر، حيث وصل طول هذا النهر 64 كم، وعرضه لا يقل نصف كيلو، وعمقه 25 متر.

ولفت الدكتورة إيمان محمد غنيم، مديرة معمل الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، إلى أن هذا الاكتشاف يوضح كيف تم بناء الأهرامات، منوها بأنهم يتوقعون أن هذا النه كان نشيطا ويسمح بنقل مواد البناء، فضلا عن اكتشاف موانىء في قلب الصحراء وتحديدا على ضفاف هذا النهر.

الأهرامات نهر مفقود علوم الفضاء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب الموجة الحارة.. عمرو أديب يوجه طلبًا للحكومة

إعلان

إعلان

"ممنوع دخول السناجل".. تعرف على شروط حفل كاظم الساهر في مصر
مساران متبقيان.. كيف سينتهي صراع "أبو تريكة" وآخرين مع قوائم الإرهاب؟
تغطية خاصة.. مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا (صور وفيديوهات)