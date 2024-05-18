بسبب الموجة الحارة.. عمرو أديب يوجه طلبًا للحكومة

كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي عمرو أديب، طلبًا عاجلًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستثناء هذا الأسبوع من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "هو طلب غريب شوية، وأنا آسف، وعارف إنه المفروض مايتعملش"، مضيفا: "درجات الحرارة الأسبوع ده في الأربعينات، أرجو ما تقطعوش النور الأسبوع ده".

وأضاف: "هل ممكن أن أطلب من رئيس الوزراء استثناء هذا الأسبوع من قطع الكهرباء، الرحمة فوق العدل؛ لأن الجو صعب، وفيه ناس مريضة، وحياتها صعبة، وساكنة في أدوار مرتفعة".

وتابع: "لما تكون درجة الحرارة فوق الـ40 لازم تقدروا تعملوا حاجة، حتى بحق حلاوة الفلوس اللي جت من صفقة رأس الحكمة، أو الدولار اللي نزل، أو الفلوس اللي جاية من صندوق النقد، حلو بوقنا يعني".

وأكمل الغعلامي عمرو أديب: "مش بقول الصيف كله، أنا بقول في الأسبوع مرعب، هل من الممكن منقطعش النور في الأسبوع ده؟! بلاش، هل ممكن نقطعه ساعة واحدة بس بدل من ساعتين؟!".