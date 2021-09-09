Masrawy logo white

وزيرة الهجرة تلتقي الضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري

05:33 م الخميس 09 سبتمبر 2021
وزيرة الهجرة تلتقي الضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري

وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم

كتب- محمد سامي:

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل في التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج وزوجاتهم الملتحقين بالدورة رقم 46 لإعداد الملحقين العسكريين، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسي العسكري، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

واستعرضت مكرم إنجازات الدولة في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي "الجمهورية الجديدة" وما يحققه الوطن من تطور ومعدلات تنفيذ غير مسبوق في جهود التنمية بالتوازي مع بناء الإنسان، ما يجعلنا كأعضاء الحكومة نعمل ونبذل كافة الجهود لتحقيق المزيد من الجهود وتخطي كافة التحديات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية دائمًا ما ترجع الفضل للشعب المصري الذي تحمل كافة التحديات، مؤكدة أن العمل سويًا هو السبيل الوحيد لتنمية وطننا، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لهم دور مهم خلال المرحلة الماضية والحالية.

تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها جهود الوزارة ونشر الوعي الفكري والثقافي للعسكريين وحرصها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج من يمثل مصر بصورة مشرفة، مؤكدة أهمية دور المرأة المهاجرة في الخارج، وزوجات الملحقين اللاتي يعتبرن خير ممثل للوطن وانعكاسًا للعصر الذهبي الذي تحياه المرأة بتولي العديد من المناصب الرسمية بالدولة والثقة التي توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة التمثيل الدبلوماسي العسكري القوات المسلحة

الخبر التالى:

الليلة.. "اقتران ثلاثي" سماوي يشاهد بالعين المجردة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وداعا "شهبندر التجار".. وفاة رجل الأعمال محمود العربي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا