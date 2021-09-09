الليلة.. "اقتران ثلاثي" سماوي يشاهد بالعين المجردة

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021 انتظام هلال القمر وكوكب الزهرة ونجم السماك الأعزل في مثلث سماوي يشاهد بالعين المجردة بالأفق الجنوبي الغربي وهي فرصة مثالية للتصوير.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيكون قرصة مضاء بنسبة 8.4% وإلى جواره كوكب الزهرة الذي سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع (-4.0) وأكثر لمعانا 100 مرة من نجم السماك الأعزل ألاكثر خفوتًا والذي حيث سينظم للوحة السماوية بحلول ظلمة الليل.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه سوف يرصد اسفل يمين كوكب الزهرة كوكب عطارد (0.0) بمقدار 15 درجة هذا الأسبوع، ويفضل الاستعانة بالمنظار لرؤيته بعد حوالي 15 أو 20 دقيقة من غروب الشمس فوق الأفق مباشرةً.

وتابعت الجمعية: عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيظهر قرصه في مرحلة الأحدب المتناقص مضاء بنسبة 70.1% بنور الشمس حالياً، ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمه الظاهري في حين تتناقص إضاءة قرصه وسوف يصل إلى أكبر استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر علاوة على ذلك، سوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال وسيحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء مطلع ديسمبر المقبل.

الصورة المرفقة: محاكاة لهلال القمر وكوكب الزهرة الساطع (أعلى اليسار) والسماك الأعزل (أسفل اليمين) وفي أسفل هذا المثلث بالقرب من الأفق عطارد اليوم الخميس.